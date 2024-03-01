Bayraktar Akıncı'dan Çakır'la tam isabet! 100 km uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu

Taarruzi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı, milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Öte yandan Aselsan’ın geliştirdiği Tolun 4 ayrı hedef aynı anda vurdu. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli mühimmatın test görüntüleri paylaşıldı. Bu önemli gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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