01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bayraktar Akıncı'dan Çakır'la tam isabet! 100 km uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu

Bayraktar Akıncı'dan Çakır'la tam isabet! 100 km uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2024 13:43
Taarruzi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı, milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Öte yandan Aselsan’ın geliştirdiği Tolun 4 ayrı hedef aynı anda vurdu. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli mühimmatın test görüntüleri paylaşıldı. Bu önemli gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında yön ne olacak?
Altında yön ne olacak?
Bayraktar Akıncı’dan Çakır’la tam isabet!
Bayraktar Akıncı'dan Çakır'la tam isabet!
İzler silindi ve konutlar teslim edildi!
İzler silindi ve konutlar teslim edildi!
Antalya’daki sel felaketi için ödeme
Antalya'daki sel felaketi için ödeme
Türkmenistan lideri ile kritik görüşme!
Türkmenistan lideri ile kritik görüşme!
Kahramanmaraş’a 5 yeni hastane
Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane
Ankara adaylarının gündemi: Yavaş’ın harcamaları
Ankara adaylarının gündemi: Yavaş’ın harcamaları
CHP’nin tarihsel sapması! Talimatlı Kandil ittifakı...
CHP'nin tarihsel sapması! Talimatlı Kandil ittifakı...
Adana’da karakola pompalı tüfekle saldırı!
Adana'da karakola pompalı tüfekle saldırı!
Mahallemizdeki doktorumuz: Aile hekimi
Mahallemizdeki doktorumuz: Aile hekimi
Bir ihmalin öyküsü! Bir ilde bir doktorun olduğu yıllar
Bir ihmalin öyküsü! Bir ilde bir doktorun olduğu yıllar
Paul Pogba’ya futboldan 4 yıl men!
Paul Pogba’ya futboldan 4 yıl men!
Daha Fazla Video Göster