Bayraktar AKINCI TİHA'nın sırrını Selçuk Bayraktar paylaştı! Başkan Erdoğan'ın mesajı yazılımına eklendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mesaj, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendi. Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapıyor. Bayraktar AKINCI TİHA yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecek