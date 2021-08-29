29 Ağustos 2021, Pazar
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Bayraktar Akıncı TİHA için tarihi gün! İlk TİHA TSK envanterine giriyor
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Baykar Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.