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Bayraktar Akıncı B gökyüzüyle buluştu! 1500 beygir gücüne sahip

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Giriş: 03.03.2022 09:41
Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Bayraktar AKINCI B’nin ilk uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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