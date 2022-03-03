Bayraktar Akıncı B gökyüzüyle buluştu! 1500 beygir gücüne sahip

Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Bayraktar AKINCI B’nin ilk uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.