19 Ocak 2023, Perşembe
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Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a gönderme: Bu ekibi parayla motive edemezsiniz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarına Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan gönderme geldi. Türkiye'ye dönme hikayesini anlattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar videoya,"Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz." notunu düştü.