19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a gönderme: Bu ekibi parayla motive edemezsiniz

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a gönderme: Bu ekibi parayla motive edemezsiniz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2023 15:45
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarına Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan gönderme geldi. Türkiye'ye dönme hikayesini anlattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar videoya,"Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz." notunu düştü.
EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?
EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?
Selçuk Bayraktar’dan Babacan’a gönderme
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme
Milyonlarca öğrenci karne alacak
Milyonlarca öğrenci karne alacak
Milli İstihbarat Akademisi kurulacak!
Milli İstihbarat Akademisi kurulacak!
MİT TIR’ları kumpası nasıl uygulandı?
MİT TIR’ları kumpası nasıl uygulandı?
Badal Tüneli açıldı
Badal Tüneli açıldı
Badal Tüneli açılıyor
Badal Tüneli açılıyor
Rusya’dan Türkiye itirafı!
Rusya'dan Türkiye itirafı!
Fin diplomat haddini aştı!
Fin diplomat haddini aştı!
Meral Akşener’in başörtüsü çelişkisi
Meral Akşener’in başörtüsü çelişkisi
Bakan Kasapoğlu A Haber’de
Bakan Kasapoğlu A Haber'de
Erdoğan’ın adaylığı hakkında flaş açıklama
Erdoğan'ın adaylığı hakkında flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster