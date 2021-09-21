21 Eylül 2021, Salı
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BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'de | İstanbul'da TEKNOFEST heycanı
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu önemli teknoloji fuarında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında "Bu yoldan dönmek yok, bu yolda duraksamak yok. TEKNOFEST vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.