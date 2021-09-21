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BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'de | İstanbul'da TEKNOFEST heycanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.09.2021 15:45
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu önemli teknoloji fuarında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında "Bu yoldan dönmek yok, bu yolda duraksamak yok. TEKNOFEST vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber’de
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'de
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