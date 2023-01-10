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Baykar DİHA'dan başarılı test! Dikey kalkış yapıyor

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Giriş: 10.01.2023 09:38
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. BAYKAR'dan yapılan paylaşıma göre, DİHA, testi başarıyla tamamladı.
Baykar DİHA’dan başarılı test!
Baykar DİHA'dan başarılı test!
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