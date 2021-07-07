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Baykal’ı hedef alan Livaneli’ye siyasilerden sert tepki: Sözde sanatçı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2021 10:44
Eski CHP milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin "CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" açıklamasının yankıları sürüyor. Livaneli'nin "Baykal Kürtleri ve Alevileri sevmez” açıklamasına Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül ve Savcı Sayan gibi isimler sert tepki gösterdi.
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