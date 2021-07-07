Baykal’ı hedef alan Livaneli’ye siyasilerden sert tepki: Sözde sanatçı

Eski CHP milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin "CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" açıklamasının yankıları sürüyor. Livaneli'nin "Baykal Kürtleri ve Alevileri sevmez” açıklamasına Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül ve Savcı Sayan gibi isimler sert tepki gösterdi.

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