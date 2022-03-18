18 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? 18 Mart 2022 Bayburt'ta okullar tatil mi? Bugün Bayburt'ta okul var mı? 18 Mart Cuma Bayburt'ta okullar tatil mi?

Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? 18 Mart 2022 Bayburt'ta okullar tatil mi? Bugün Bayburt'ta okul var mı? 18 Mart Cuma Bayburt'ta okullar tatil mi?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2022 09:58
Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 18 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.
Bayburt’ta bugün okullar tatil mi?
Bayburt'ta bugün okullar tatil mi?
Varoluş mücadelesi Çanakkale!
Varoluş mücadelesi Çanakkale!
İstanbul’da bugün okullar tatil mi?
İstanbul'da bugün okullar tatil mi?
İşte dev projenin bağlantı noktaları
İşte dev projenin bağlantı noktaları
Dirilişten kurtuluşa Çanakkale!
Dirilişten kurtuluşa Çanakkale!
Çanakkale Zaferi’nin kahraman alayı!
Çanakkale Zaferi’nin kahraman alayı!
Çanakkale şehitleri törenle anıldı
Çanakkale şehitleri törenle anıldı
Simgelerin Köprüsü’nde tarihi anlar!
Simgelerin Köprüsü’nde tarihi anlar!
Simgelerin köprüsü bugün açılıyor
Simgelerin köprüsü bugün açılıyor
Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası!
Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası!
CHP’li ve AK Partili belediye farkı
CHP’li ve AK Partili belediye farkı
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti
Daha Fazla Video Göster