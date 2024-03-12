Bavul dolusu paraya soruşturma! Paralar nereden geldi, nereye gitti?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası kameralara yakalandı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kasası olarak bilinen ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başkanlığını yapan Fatih Keleş'in nereden geldiği belli olmayan parayı sayması ise tam 4 saat sürdü. İşte o anlar…

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