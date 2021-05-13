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Batuhan Yaşar A Haber'de Millet İttifakı-HDP çalışmalarını değerlendirdi! Kapılar arkasında neler görüşüldü?
İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar muhalefetin anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri çalışmalarını değerlendirdi. A Haber canlı yayınından önemli açıklamalarda bulunan Yaşar, ittifak senaryoları ve kapılar ardındaki gizli görüşmelerin detaylarını aktardı.