Battal İlgezdi CHP’den istifa etti! Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

Yerel seçimlere giderayak CHP'deki krizlere bir yenisi daha eklendi. Parti içinde yeniden aday gösterilmeyeceğini öğrenen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dedi.

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