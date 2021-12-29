29 Aralık 2021, Çarşamba
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Batman'da terör bağlantılı suç örgütü çökertildi! Pitbull köpekleri silah gibi kullanıyorlar
Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan terör bağlantılı suç örgütü çökertildi. Batman Valisi Şahin, örgütün başta uyuşturucu madde temin etme, ticaret yapma ve gasp, tehdit, yağma, şantaj gibi pek çok suçun içinde olduğunun tespit edildiğini söyledi.