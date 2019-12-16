Batman’da tarihi taşıma! 609 yıllık cami TIR üzerinde taşındı

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 609 yıllık Er-Rızk Camisi'nin ana gövdesi, yeni Hasankeyf’te oluşturulan Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle tarihi ve kültürel varlıklarıyla yeni yerine taşınma işlemleri devam eden Hasankeyf'te, baraj gölü sahasından çıkartılan 1700 ton ağırlığındaki 609 yıllık Er-Rızk Camisi'nin ana gövdesi; 256 tekerlekten oluşan, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracıyla Kültürel Park Alanı'ndaki yerine götürüldü.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle bütünsel olarak taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin, baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi ve zaviyesi, Süleyman Han Camisi'nin minaresi, taş kapı ve çeşme bölümü, Kızlar Camisi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Er-Rızk Camisi'nin minaresi de başarılı bir şekilde taşınmıştı.