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Batman için projeleri neler? AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 13:17
AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan A Haber'de projelerini anlattı.A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
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