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Batmadan önce son anlar! Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 18:38
Marmara Denizinde olumsuz hava şartları nedeniyle batan Batuhan A isimli yük gemisine dalış yapıldı. Kayıp 6 mürettabata ulaşılamadı. Marmara’da batan gemisinin mürettebatı son anları kaydetti.
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