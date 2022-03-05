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Batı’ya güvendi ülkesi işgal altına alındı! Batı’nın renkli devrimlerine karşı hamle geldi

A Haber
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Giriş: 05.03.2022 13:05
Güncelleme:05.03.2022 13:05
Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna, ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından acı bir sona doğru itildi. Öyle ki Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya alınacağı vaadiyle Ukrayna, Rus ordusu karşısında yapayalnız kaldı. Bu yaşananlar Batılı ülkelere bir kez daha güvenilmeyeceğini kanıtladı. İşte batının ikiyüzlü politikasını anlatan analiz haberimiz…
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