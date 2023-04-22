22 Nisan 2023, Cumartesi
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Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri! Bir tarafta "umutsuz vaka" Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta 7'li destekçisi Sera Kadıgil'in tehditleri
Türkiye'de yaklaşan seçimler Batı medyasında gündem olmaya devam ediyor. HDP destekli 6'lı koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası seçimle ilgili yeni bir analiz yayınladı. Alman medyasında yer alan analizde seçimi Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda muhalefetin Batı'nın her istediğini yapabileceğini yazarken, 7'linin herhangi bir planı olmadığına dikkat çekerek "umutsuz vaka" tablosu çizdi. Diğer yandan 7'linin destekçilerinden TİP'li Sera Kadıgil de Alman DW'ye yaptığı açıklamalarda "Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız." şeklinde tehditler savurdu.