22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri! Bir tarafta "umutsuz vaka" Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta 7'li destekçisi Sera Kadıgil'in tehditleri

Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri! Bir tarafta "umutsuz vaka" Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta 7'li destekçisi Sera Kadıgil'in tehditleri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2023 15:20
Türkiye'de yaklaşan seçimler Batı medyasında gündem olmaya devam ediyor. HDP destekli 6'lı koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası seçimle ilgili yeni bir analiz yayınladı. Alman medyasında yer alan analizde seçimi Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda muhalefetin Batı'nın her istediğini yapabileceğini yazarken, 7'linin herhangi bir planı olmadığına dikkat çekerek "umutsuz vaka" tablosu çizdi. Diğer yandan 7'linin destekçilerinden TİP'li Sera Kadıgil de Alman DW'ye yaptığı açıklamalarda "Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız." şeklinde tehditler savurdu.
Batı’nın gündemi Türkiye seçimleri
Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
İşte köy evleri!
İşte köy evleri!
Devlet sözünü tuttu! Tam 44 günde tamamlandı!
Devlet sözünü tuttu! Tam 44 günde tamamlandı!
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına 14 Mayıs mesajı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 14 Mayıs mesajı
AK Parti’ye silahlı saldırı! Hedefleri belli
AK Parti'ye silahlı saldırı! Hedefleri belli
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
Bakanlık açıkladı! Yok edildiler
Bakanlık açıkladı! Yok edildiler
Daha Fazla Video Göster