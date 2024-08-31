31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Batılı devletlerin PKK çelişkisi! Türkiye’nin terörle mücadelesi

Batılı devletlerin PKK çelişkisi! Türkiye’nin terörle mücadelesi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2024 15:18
İlk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, yaklaşık 40 yıldır düzenlediği hain saldırılarla kan döküyor bu ülkede ve yaşanan her acı hadisenin ardından o çok bilindik soru dile getiriliyor her seferinde; PKK terörü neden bitmiyor bu ülkede? Şimdi bu konuya ilişkin hazırladığımız haberimiz geliyor ekranlara...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK’ya kim hangi desteği veriyor?
PKK’ya kim hangi desteği veriyor?
Keskin nişancılar Külliye’de
Keskin nişancılar Külliye'de
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
İsrail’in sinagog hayali! Türk halkı ne diyor?
İsrail'in sinagog hayali! Türk halkı ne diyor?
CHP nefret söyleminin hamisi olamaz
"CHP nefret söyleminin hamisi olamaz"
TSYD’nin başörtü yasağına tepki!
TSYD’nin başörtü yasağına tepki!
Halka hakaret edip onur konuğu oldu
Halka hakaret edip onur konuğu oldu
Terörle iltisaklıların mal varlıkları donduruldu
Terörle iltisaklıların mal varlıkları donduruldu
81 ilde kuyu 21 operasyonu!
81 ilde kuyu 21 operasyonu!
İsrail savaşı yaymak istiyor, ateşle oynuyor
"İsrail savaşı yaymak istiyor, ateşle oynuyor"
İstanbul’u kana bulayacaktı!
İstanbul'u kana bulayacaktı!
SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti!
SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti!
Daha Fazla Video Göster