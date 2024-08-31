31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Batılı devletlerin PKK çelişkisi! Türkiye’nin terörle mücadelesi
İlk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, yaklaşık 40 yıldır düzenlediği hain saldırılarla kan döküyor bu ülkede ve yaşanan her acı hadisenin ardından o çok bilindik soru dile getiriliyor her seferinde; PKK terörü neden bitmiyor bu ülkede? Şimdi bu konuya ilişkin hazırladığımız haberimiz geliyor ekranlara...