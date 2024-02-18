18 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batık gemiye dalış! Kayıp mürettebat kamaraları görüntülendi | Bir ize rastlandı mı?

Batık gemiye dalış! Kayıp mürettebat kamaraları görüntülendi | Bir ize rastlandı mı?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2024 22:50
Marmara Denizinde seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarına 4’üncü gününde de devam edildi. İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi. Ön keşif için lumbuzları kıran dalgıçlar, gemide mürettebatın kaldığı kısma kadar girdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM’den tepki çeken kararlar!
Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM'den tepki çeken kararlar!
Katillerin öldürdüğü Hind’in yeni ses kaydı
Katillerin öldürdüğü Hind'in yeni ses kaydı
Batık gemiye dalış!
Batık gemiye dalış!
Valilik’ten yanıt: En hafif tabirle art niyetli
Valilik'ten yanıt: En hafif tabirle art niyetli
Türkiye neden F-35 programından çıkarıldı?
Türkiye neden F-35 programından çıkarıldı?
Murat Kurum CHP ve DEM Parti’yi bombaladı!
Murat Kurum CHP ve DEM Parti'yi bombaladı!
İnternetten plaka girerek ödeme yapanlar dikkat!
İnternetten plaka girerek ödeme yapanlar dikkat!
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Yönetmen yapay zeka!
Yönetmen yapay zeka!
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı!
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı!
9 işçinin arandığı alan A Haber’de!
9 işçinin arandığı alan A Haber’de!
6. Etnospor forumu Antalya’da başladı!
6. Etnospor forumu Antalya'da başladı!
Daha Fazla Video Göster