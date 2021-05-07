Batı'da neden camilere kadın imamlar atanıyor? Kadın imam FETÖ projesi mi?

Avrupa'da pek çok ülke camilere kadın imam atıyor. ABD-Almanya-Fransa ve birçok ülkede 'İslam'ı modernize etme' söylemiyle yola çıkan Fransa'nın ilk kadın imamı Kahina Bahloul oldu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN