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Batı'da neden camilere kadın imamlar atanıyor? Kadın imam FETÖ projesi mi?
Avrupa'da pek çok ülke camilere kadın imam atıyor. ABD-Almanya-Fransa ve birçok ülkede 'İslam'ı modernize etme' söylemiyle yola çıkan Fransa'nın ilk kadın imamı Kahina Bahloul oldu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman değerlendirdi.