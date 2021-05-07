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Batı'da neden camilere kadın imamlar atanıyor? Kadın imam FETÖ projesi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2021 13:04
Güncelleme:07.05.2021 13:07
Avrupa'da pek çok ülke camilere kadın imam atıyor. ABD-Almanya-Fransa ve birçok ülkede 'İslam'ı modernize etme' söylemiyle yola çıkan Fransa'nın ilk kadın imamı Kahina Bahloul oldu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman değerlendirdi.
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