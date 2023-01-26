Batı’da enflasyon çıkmazı sürüyor! ABD ve Euro bölgesinde enflasyon hedef üzerinde

Batı'nın enflasyonla olan sınavı halen devam ediyor. 2022'de enerji krizi ile enflasyonda zirveleri test eden ülkeler, merkez bankalarının aldığı tedbirlerle enflasyonun ateşini biraz olsun düşürse de hedef seviyelere gelmeyi başaramadı. Son olarak 2022'nin son çeyreğine dair enflasyon rakamlarını açıklayan Avusturalya ise yıllık yüzde 7,8 ile 32 yılın en yüksek enflasyonunu gördü.

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