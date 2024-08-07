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Batı'da dijital medya politikası! Hangi ülkede hangi kurallar geçerli?

Batı'da dijital medya politikası! Hangi ülkede hangi kurallar geçerli?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 07.08.2024 08:56
Instagrama katolog suçlar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildi. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Instagram’ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki Batı'da dijital medya politikası nasıl? Hangi ülkede hangi kurallar geçerli? İşte tüm detaylar…

Almanya

- Sosyal medya şirketleri yasa dışı içerikleri kaldırmakla yükümlü

- Yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere 50 milyon Euro'ya varan ceza

Fransa

- Sosyal medya şirketleri yasal bir temsilci bulundurmak zorunda

- Paylaşımlar yetkili makamların bildirimi üzerine 1 saat içinde kaldırılmak zorunda

- Memurların iş telefonlarında bütün sosyal medya siteleri yasak

- Fransa kanunlara uymayan TikTok'a 5 milyon Euro para cezası kesti

ABD

- ABD eyaleti, devlet çalışanlarının cihazlarda tiktok kullanmasını yasakladı

- Facebook'a verilerin uygunsuz kullanımı nedeniyle 5 milyar dolar ceza verdi

- Danimarka'da resmi birimlerde, Norveç'te iş için kullanılan binalarda, İsveç'te ise ülke genelinde TikTok kullanımı yasak

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