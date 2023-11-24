24 Kasım 2023, Cuma
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Batı’da ‘aşırı sağ’ rüzgarı! Irkçı partilerin liderlerinin oyları neden artıyor?
Avrupa siyasi yapının değişmesi ve milliyetçiliğin yükselmesi ‘aşırı sağ’ rüzgarını estiriyor. Polonya, İtalya, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Avusturya, Fransa, Belçika, Almanya, İspanya, Portekiz ve Danimarka gibi ülkelerde aşırı sağın seçimleri kazanmasının altında yatan gerçekler… Irkçı açıklamalar Avrupa’da iktidara gelmenin aracı mı oldu? İşte detaylar…