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Batı Trakya’da Müslümanlara baskı! Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif A Haber’de

A Haber
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Giriş: 08.10.2021 14:40
Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında, bir sünnet töreninde "Mevlid-i şerif okuyarak makamı gasbettiği" iddiasıyla açılan davanın duruşması ertelendi. Gümülcine Müftüsü Şerif, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şerif, "Anlaşmalara rağmen müftüyü kendileri atıyor. Halk müftüsünü kendi seçmek istiyor, Yunanistan izin vermiyor." ifadelerini kullandı.
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