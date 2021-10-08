08 Ekim 2021, Cuma
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Batı Trakya’da Müslümanlara baskı! Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif A Haber’de
Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında, bir sünnet töreninde "Mevlid-i şerif okuyarak makamı gasbettiği" iddiasıyla açılan davanın duruşması ertelendi. Gümülcine Müftüsü Şerif, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şerif, "Anlaşmalara rağmen müftüyü kendileri atıyor. Halk müftüsünü kendi seçmek istiyor, Yunanistan izin vermiyor." ifadelerini kullandı.