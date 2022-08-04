Batı Trakya’da müftülük seçimi tartışması! Yunanistan neden uluslararası kurallara uymuyor?

Yunanistan, Batı Trakya'da müftülüklere yönelik yeni yasal düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, müftüler devlet tarafından atanacak. Ancak bu durum, uluslararası hukuk kurallarına aykırı. Gelişmeleri İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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