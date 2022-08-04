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Batı Trakya’da müftülük seçimi tartışması! Yunanistan neden uluslararası kurallara uymuyor?

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 16:26
Yunanistan, Batı Trakya'da müftülüklere yönelik yeni yasal düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, müftüler devlet tarafından atanacak. Ancak bu durum, uluslararası hukuk kurallarına aykırı. Gelişmeleri İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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