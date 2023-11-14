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Batı Şeria’da tansiyon yükseldi! Ramallah’ta İsrail protestosu

A Haber
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Giriş: 14.11.2023 16:37
Binlerce Filistinli katil İsrail’in hapishanelerinde tutuklu. Katil İsrail protesto edildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
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