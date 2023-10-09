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Batı Şeria’da sokak çatışması

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 18:30
Ramallah’ta sokak çatışmaları başladı. İşte bölgeden son görüntüler...
Batı Şeria’da sokak çatışması
Batı Şeria’da sokak çatışması
A Haber Gazze sınırında
A Haber Gazze sınırında
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Türkiye’nin çevresi ateş çemberi
İsrail’den Lübnan sınırına sevkiyat
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İşte İsrail’in Lübnan’ı vurma anı
İşte İsrail'in Lübnan'ı vurma anı
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