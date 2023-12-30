30 Aralık 2023, Cumartesi
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Batı Şeria'da neler oluyor? İsrail'in Batı Şeria baskınları
İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskı ve zulüm politikası uyguluyor. Son olarak İsrail Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman anlattı.