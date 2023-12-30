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Batı Şeria'da neler oluyor? İsrail'in Batı Şeria baskınları

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 14:56
İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskı ve zulüm politikası uyguluyor. Son olarak İsrail Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman anlattı.
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