Batı Şeria'da neler oluyor? İsrail'in Batı Şeria baskınları

İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskı ve zulüm politikası uyguluyor. Son olarak İsrail Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman anlattı.

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