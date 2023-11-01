Batı Şeria'da İsrail zulmü! Filistinli genç kızı vurup sivillerin üzerine ateş açtılar

Katil İsrail askerleri sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da katliam yapmaya devam ediyor. Filistinli bir genç kızı vuran askerler, yaralı kıza yardım etmek isteyen sivillerin üzerine ateş ediyor. Onlar arasında olan engelli babasına da gaz bombası attı.

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