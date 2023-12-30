Batı Şeria’da İsrail zulmü!

İsrail'in Gazze katliamlar 85. günde de devam ediyor. Bir yanda ateşkes ve kalıcı barış için çalışmalar sürerken diğer yanda ise çatışmalar şiddetleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Batı Şeria'dan detayları aktardı.

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