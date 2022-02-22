22 Şubat 2022, Salı
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Batı mı Rusya mı? Kimin eli daha güçlü? Rusya – Ukrayna savaşına doğru mu? Çarpıcı değerlendirmeler
Rusya’nın hamlesi savaş çıkarır mı? Yaptırımlar Rusya’yı durdurabilir mi? Rusya Ukrayna’nın Donbas bölgesini ilhak ederse Batı nasıl yanıt verir? Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.