05 Mayıs 2023, Cuma
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Batı medyasında Türkiye düşmanlığı! 14 Mayıs öncesi algı kampanyalarına hız verdiler
Türkiye'de yapılacak olan 14 Mayıs seçimleri, Batı medyasının da odak noktası oldu. “2023'ün en önemli seçimi. Türkiye ve Demokrasinin geleceği" başlıklı haber The Economist’in kapağında yer aldı. Türkiye'deki seçimler üzerinden yapılan bu algı operasyonuna tepkiler ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar.” dedi. Derginin söz konusu haberine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Haberde yer alan "Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek" ifadesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Kalın, "Ben bu dili iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek." ifadelerini kullandı.