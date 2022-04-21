21 Nisan 2022, Perşembe
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Batı medyasında “Erdoğan” rüzgarı: Erdoğan İsterse şah ve mat der
Avrupa basını, Başkan Erdoğan'ın savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerine geniş yer vermeye devam ediyor. Polonya merkezli Dziennik gazetesi, Türkiye'nin her iki ülkeyle yakın ilişkilerine "Krizin kazananı Türkiye" manşetiyle dikkat çekti. Alman gazete ise, "Ukrayna'da diyalog sadece Erdoğan üzerinden gerçekleşebilir" dedi.