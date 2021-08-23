25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batı Karadeniz'deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2021 19:38
Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribat, uzaydan görüntülendi. Uydu görüntülerinde köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı" dedi.
Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı
Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı
Demirtaş’tan ortak aday iması
Demirtaş'tan "ortak aday" iması
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
ANALİZ - 24 Ağustos2016... ’Fırat Kalkanı Harekatı’
ANALİZ - 24 Ağustos2016... 'Fırat Kalkanı Harekatı'
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
CHP’li İBB’nin kararına esnaftan sert tepki
CHP'li İBB'nin kararına esnaftan sert tepki
İstanbul İkitelli’de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
İstanbul İkitelli'de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
PKK Kazdağları’nı 17 gün önce hedef göstermişti
PKK Kazdağları'nı 17 gün önce hedef göstermişti
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
İstanbul İkitelli’de bina çöktü!
İstanbul İkitelli'de bina çöktü!
Daha Fazla Video Göster