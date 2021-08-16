Batı Karadeniz'deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 70'e yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel felaketi nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde toplam can kaybı sayısı 70'e yükseldi. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Kastamonu'da sel nedeniyle yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı verildi.