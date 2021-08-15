Batı Karadeniz'de sel felaketi: Can kaybı 58'e yükseldi

Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkımın izlerini ortadan kaldırmak için de devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Son durumu, bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.