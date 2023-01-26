26 Ocak 2023, Perşembe
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Batı dünyasında Başkan Erdoğan neden hedefte?
2023 seçimleri yaklaştıkça uluslararası medyada Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan yayınlar arttı. İngiliz The Economist dergisi ve Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de Türkiye'deki seçimlerle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan dergi 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı. Seçimler yaklaştıkça batının neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı sorusunu canlı yayın konuğumuz İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin ile yanıtladık.