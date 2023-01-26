26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batı dünyasında Başkan Erdoğan neden hedefte?

Batı dünyasında Başkan Erdoğan neden hedefte?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 17:13
2023 seçimleri yaklaştıkça uluslararası medyada Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan yayınlar arttı. İngiliz The Economist dergisi ve Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de Türkiye'deki seçimlerle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan dergi 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı. Seçimler yaklaştıkça batının neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı sorusunu canlı yayın konuğumuz İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin ile yanıtladık.
Batıda Başkan Erdoğan neden hedefte?
Batıda Başkan Erdoğan neden hedefte?
Başkan Erdoğan, Barzani’yi kabul etti
Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi
YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi
Başkan Erdoğan Filistinli kardeşleri kabul etti
Başkan Erdoğan Filistinli kardeşleri kabul etti
Adaylık krizi! Cihan Paçacı istifa etti
Adaylık krizi! Cihan Paçacı istifa etti
Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı!
Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı!
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Masaya güçlü oturan Kılıçdaroğlu’na şok!
Masaya güçlü oturan Kılıçdaroğlu'na şok!
Vvatandaşlarla renkli anlar!
Vvatandaşlarla renkli anlar!
İstanbul’da barajları alarm veriyor
İstanbul'da barajları alarm veriyor
CHP’li belediyede dehşet veren olay!
CHP'li belediyede dehşet veren olay!
Daha Fazla Video Göster