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Batı destekli terör örgütü: PKK! Teröre de destekçilerine de taviz yok! | EDİTÖRÜN NOTU

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 21:03
Terör örgütü PKK 40 yıldır bü ülkeyi terörle yıldırmak istiyor. Bitme noktasına gelse de zaman zaman canımızı yakabiliyorlar. Ancak teröristler de onlara destek verenler de hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar.
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