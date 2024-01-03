Batı destekli terör örgütü: PKK! Teröre de destekçilerine de taviz yok! | EDİTÖRÜN NOTU

Terör örgütü PKK 40 yıldır bü ülkeyi terörle yıldırmak istiyor. Bitme noktasına gelse de zaman zaman canımızı yakabiliyorlar. Ancak teröristler de onlara destek verenler de hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar.

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