Batı basınının algı operasyonu! Rusya ile görüşme sonrası Türkiye'yi hedef aldılar: Boşa uğraşmayın PKK'yı söküp atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, dünyanın merakla takip ettiği zirve sonrasında ortak bir bildiriye imza attı. Başkan Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." mesajını verdi. Söz konusu ziyaret Batı basınında ise algı malzemesi yapıldı. Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonundan rahatsız olan uluslararası basın kuruluşları, "Putin'e SİHA verip, izin istemeye gitti" imasında bulundu. Gelişmelere ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet, rüşvet mi vereceğiz. Boşa uğraşmayın PKK'yı söküp atacağız." diye konuştu.