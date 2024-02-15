15 Şubat 2024, Perşembe
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Batan geminin Badalan Limanı'ndaki son görüntüsü ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşıldı.
"Batuhan A" adlı 1250 ton mermer tozu yüklü gemi, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında dün akşam saatlerinde limanda bekleyen "Batuhan A" gemisi görülüyor.
Gemideki 6 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulunmuştu.