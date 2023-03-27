Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat | Maaş-ikramiye-zam! Sayılı günler kaldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı ve çözüldü. Başvurular 3 Mart’ta başladı. SGK ve e-Devlet üzerinden başvurular oldukça yoğun oldu. EYT için bir süre kısıtlaması olmazken nisan ayında maaş ve ikramiye almak için artık son günlere girildi. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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