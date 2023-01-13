Başörtüsüne anayasal güvencede yol haritası! Seçmenin önüne 3 sandık gelecek

AK Parti ve MHP'nin başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği ile ilgili yol haritasını belirledi. Buna göre; eğer teklife muhalefet partilerinden destek gelmezse, seçim sandıklarının yanına referandum sandığının da konulması planlanıyor…

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