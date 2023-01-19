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Başörtüsü teklifi komisyona geliyor

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 11:13
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi şu sıralarda Anayasa Komisyonu'na geliyor. Ayrıntılar Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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