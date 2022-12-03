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Başörtüsü teklifi imzaya açıldı! Anayasa değişiklik teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 13:30
AK Parti başörtüsüne anayasal güvence getirecek olan teklifi imzaya açtı. Peki öneri ne zaman Meclis gündemine gelecek? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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Başörtüsü teklifi imzaya açıldı!
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