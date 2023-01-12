12 Ocak 2023, Perşembe
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Başörtüsü teklifi haftaya Meclis’te! Teklif komisyonda görüşülecek
AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri başörtüsü düzenlemesini görüşmek için Meclis’te buluştu. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, teklifin önümüzdeki hafta komisyon gündemine alınacağını söyledi. Süreç nasıl işleyecek?? Başörtüsüne anayasal güvence için referanduma mı gidilecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.