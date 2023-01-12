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Başörtüsü teklifi haftaya Meclis’te! Teklif komisyonda görüşülecek

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 10:15
AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri başörtüsü düzenlemesini görüşmek için Meclis’te buluştu. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, teklifin önümüzdeki hafta komisyon gündemine alınacağını söyledi. Süreç nasıl işleyecek?? Başörtüsüne anayasal güvence için referanduma mı gidilecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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