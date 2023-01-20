20 Ocak 2023, Cuma
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Başörtüsü düzenlemesi Meclis’te! LGBT düzenlemesine CHP karşı
Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin görüşmelerine başlandı. Muhalefet net bir tavır ortaya koymadı. CHP ve İYİ Parti teklifin değişmesi için önerge taktiğini devreye soktu. Her iki partinin de önerileri kabul edilmezse ne yapacaklarına ilişkin net bir tavrı yok. CHP'li Engin Özkoç, “Önerilerimizin arkasında duracağız.” dedi. LGBT düzenlemesine CHP karşı çıktı. AK Parti ve MHP, Millet İttifakı'nın başörtüsünün anayasal güvence altına alınmasına ret oyu vermek için bahane aradığını görüşünü savundu. HDP ise görüşmelere katılmadı.