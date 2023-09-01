Başkent'te TEKNOFEST heyecanı! Gökyüzünün yeni yıldızı Kızılelma

Başkent Ankara’da TEKNOFEST heyecanı 3. gününde sürüyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 3 Eylül'e kadar devam edecek teknoloji festivalinde katılım rekoru kırılması bekleniyor. Son durumu A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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