Başkent'te TEKNOFEST heyecanı! 5 gün boyunca devam edecek

TEKNOFEST heyecanı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bu kez Ankara'da kapılarını açıyor. Festival 30 Ağustos-3 Eylül'de Etimesgut Havalimanı'nda yapılıyor. Bugün başlayacak olan TEKNOFEST 5 gün boyunca devam edecek. Festivalin alanından son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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