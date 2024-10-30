Başkent Ankara’nın gündeminde yoğun! İşte detaylar…

Başkent Ankara’nın bugün oldukça yoğun bir gündeme olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis grup toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan artından Kur'an-ı Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. TBMM de Saadet, DEM ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak. Genel Kurul'da 9. Yargı paketinin görüşmeleri başlayacak. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN